Krise fordert weitere Opfer Corona-Pandemie & Ukraine-Krise: Christof Industries Austria GmbH beantragt Sanierungsverfahren Steiermark - Das traditionsreiche Familienunternehmen Christof Industries, das auf Anlagenbau, Industrie-Service und Umwelttechnologien spezialisiert ist, hat heute für ihr Tochterunternehmen Christof Industries Austria GmbH mit 350 Mitarbeitern am Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren mit einer 20%-igen Quote für die Gläubiger beantragt. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (275 Wörter) SYMBOLFOTO © h_lunke/stock.adobe.com

Gründe für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sind weitreichende Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Russland/Ukraine-Krise. Massive Lieferverzögerungen und enorme Preissteigerungen von teilweise 200-300% bei Vormaterialien sowie Energie und Transporten lassen sich bei laufenden Projekten nicht in die Kalkulation überwälzen bzw. weitergeben und belasten Ergebnis und Liquidität enorm. Zusätzlich kam es bei Kunden zu massiven Zahlungsverzögerungen, die selbst von dem operativ sehr gut laufenden Geschäft mit vollen Auftragsbüchern nicht kompensiert werden konnten. Kürzliche Zahlungsausfälle und nicht bezahlte Mehrkostenforderungen von nur zwei Projekten kamen bereits auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Optimistisch in die Zukunft

Nichtsdestotrotz blickt die Geschäftsführung der Christof Austria GmbH optimistisch in die Zukunft: Durch die hohen F&E-Investitionen der letzten Jahre in nachhaltige Technologien für die Dekarbonisierung sowie die Vorreiterrolle bei der ESG-Zertifizierung nimmt die gesamte Unternehmensgruppe eine Führungsposition in der Branche ein. Dies, gepaart mit der hohen Umsetzungskompetenz, einem hochmotivierten Team, sowie ausgezeichneten, erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und langjährige partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen ist die Basis für die weitere Unternehmensfortführung.

“Arbeitsplätze sichern”

„Dieser Schritt der Christof Industries Austria GmbH ist uns alles andere als leichtgefallen, aber er ist notwendig um die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt. Wir haben anstelle von Gewinnausschüttungen enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung für nachhaltig umweltfreundliche Technologien für die Dekarbonisierung getätigt. Neben diesen Technologieninvestitionen haben wir ein großartiges Team von Ingenieuren, Umweltexperten und Facharbeitern, die am internationalen Markt Projekte mit viel Erfahrung und Kompetenz umsetzen.“, so Johann Christof, CEO der Unternehmensgruppe Christof Industries.