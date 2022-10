Internationale Botschafterin des Sportlandes Inter­nationale Aus­zeichnung für Kärntner Sport­medizinerin Kärnten - Eine nicht alltägliche Ehre wurde aktuell der Kärntner Sportmedizinerin und medizinischen Leiterin des Kärntner Olympiazentrums, Christiane Loinig-Velik, zuteil: Sie erhielt das Sports Medicine Diplom des Internationalen Olympischen Komitees. Loinig-Velik ist eine von bislang 15 österreichischen Sportmedizinerinnen und Sportmedizinern, die diese hochkarätige Auszeichnung nach einer eigenen zweijährigen erfolgreichen Ausbildung erhält. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) © 5min.at



„Ich gratuliere ihr seitens des Landes und auch persönlich von ganzem Herzen. Christiane Loinig-Velik lebt für den Sport und die Sportmedizin. Mit ihr verfügt das Olympiazentrum über eine hoch angesehene Expertin, die ganz wesentlich am Erfolg des Olympiazentrums und unserer Athletinnen und Athleten beiträgt“, so Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Loinig-Velik habe in ihrem Fachgebiet einen ausgezeichneten Ruf und sei eine internationale Botschafterin des Sportlandes Kärnten.

Landessportdirektor Arno Arthofer, Christiane Loinig-Velik und Landeshauptmann Peter Kaiser © Büro LH Kaiser/Archiv

Landesportdirektor Arno Arthofer hebt die Bedeutung für das Sportland Kärnten hervor. „Die Sportmedizin am Olympiazentrum Kärnten stellt den Wissenstransfer zu den Vereinsverantwortlichen sicher. Von den internationalen Erkenntnissen, die von Christiane Loinig-Velik in zielgruppengerechten Vorträgen und Workshops präsentiert werden, profitieren nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sondern auch die Organisatoren von Sportveranstaltungen“, so Arthofer.

Eine vor drei Frauen weltweit

Loinig-Velik ist Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie und Traumatologie. Sie ist seit 2010 Mitarbeiterin der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada Austria), sowie seit 2014 Anti-Doping-Beauftragte des Olympia Zentrums Kärnten. Seit 2019 ist sie medizinische Leiterin des Olympia Zentrum Kärnten. Sie ist nicht nur die einzige Frau im medizinischen Komitee des IIHF, sondern seit 2018 eine vor drei Frauen weltweit, die als Medical Supervisor bei den großen Eishockeyturnieren des IIHF zum Einsatz kommt.