Vorbildlich Kärntner Supermarkt kämpft mit „Rettungssackerl“ gegen Lebens­mittel-Ver­schwendung Spittal - Gegen Verschwendung: Die Kärntnerin Claudia Tscherne hat kürzlich das „Rettungssackerl“ zur Rettung von Lebensmitteln in ihrem ADEG Markt in Lind im Bezirk Spittal an der Drau eingeführt. Auslöser war der Umstand, dass trotz zahlreicher Kooperationen und Bemühungen immer noch zu viele noch genießbare Produkte den Weg in die Abfalltonne gefunden haben, wie die Kauffrau berichtet. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (333 Wörter) Jeden Samstag bietet Claudia Tscherne das „Rettungssackerl“ an. © ADEG Tscherne

Claudia Tscherne betreibt seit November 2020 ihren eigenen ADEG Markt in der Gemeinde Lind. Seitdem ist viel passiert, doch ein Faktor hat die Kauffrau immer gestört: „Es tut mir weh, Produkte, die kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen und noch einwandfrei genießbar sind, wegzuwerfen.“ Daher hat Claudia Tscherne bereits kurz nach der Eröffnung ihres Marktes einige Schritte gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt. So werden täglich Produkte, die kurz vor dem Ablauf stehen zum reduzierten Preis den Kundinnen und Kunden angeboten. Auch werden Lebensmittelabfälle an die Bauern und Bäuerinnen in der Umgebung weitergegeben, die sie an ihre Tiere verfüttern.

NEU: Samstags gibt’s das „Rettungssackerl“

Doch der Kauffrau gingen die gesetzten Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung nicht weit genug. „Trotz der Kooperationen mit regionalen Bäuerinnen und Bauern sind besonders gegen Ende der Woche zahlreiche Lebensmittel übriggeblieben, die ich aufgrund ihres unmittelbar anstehenden Ablaufdatums am Montag nicht mehr anbieten konnte“, so Claudia Tscherne. Daher hat die Kauffrau kürzlich das „Rettungssackerl“ für Lebensmittel in ihrem Markt eingeführt. Jeden Samstag wird im ADEG Markt in Lind ab 11 Uhr das Rettungssackerl für 5 Euro den Kundinnen und Kunden angeboten. Die Produkte im Rettungssackerl haben insgesamt einen Wert von rund 20 Euro. „Ins Rettungssackerl kommen allerlei Waren, angefangen bei Produkten aus dem Frischesortiment über Obst und Gemüse bis hin zu Milch-und Joghurterzeugnisse sowie Süßes“, erzählt Claudia Tscherne.

Premiere geglückt

Am Samstag, den 24. September, fand die Aktion „Rettungssackerl“ zum ersten Mal bei ADEG Tscherne statt und die Kundinnen und Kunden zeigten sich begeistert. „Wir finden die Idee von Frau Tscherne zur Rettung der Lebensmittel wunderbar und können so beste Produkte zu einem guten Preis erwerben. Das ist eine Win-Win-Situation für alle“, freut sich eine junge Kundin. Auch die nächsten Samstage stehen im Zeichen des „Rettungssackerl“. „Wir planen auch zukünftig immer samstags ab 11 Uhr die Rettungssackerln anzubieten. Es lohnt sich früh dran zu sein, weil dann die Auswahl noch größer ist“, verrät die Kauffrau.