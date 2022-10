Es wird milder Am Tag scheint die Sonne, am Abend zieht es wieder zu Steiermark - Nach dem sich die letzten Nebelfelder verzogen haben, kommt die Sonne heraus. Am Abend ist wieder mit Regenschauern zu rechnen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Katharina Widmann

Der Samstag startet mit Restwolken und in den Tälern gibt es Nebel- und Hochnebelfelder. Im Laufe des Tages lockert es dann überall auf und es wird speziell nach Süden zu auch mal länger die Sonne zum Vorschein kommen. Vom Norden her nimmt die Bewölkung wieder zu und am Abend kann es zu Regenschauern kommen. Es wird milder, Frühtemperaturen 6 bis 12 Grad, Tageshöchstwerte 14 bis 19 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.