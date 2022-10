Schon entdeckt? Kunst aus dem Kaugummi­automaten: Die "Kunst­spenderin" steht jetzt überall in Kärnten Kärnten - Kunst aus dem Kaugummiautomaten oder besser gesagt aus der "Kunstspenderin". Sie steht überall dort, wo niemand mit ihr rechnet. An mehreren Standorten in Kärnten kann man sie auffinden. Habt ihr die kleinen Automaten schon entdeckt? Was es mit diesem Kunstprojekt auf sich hat, erfährt ihr hier. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © RF

Ronja Fábián findet Kunst in ländlichen Gemeinden und Orten, die grundsätzlich nicht oft bespielt werden, wichtig. Darum nutzt sie die Gunst der Stunde und bringt Kunst mit einfachen Methoden an Orte, an denen man gar nicht mit ihr rechnen würde. Genau diesen Gedanken verfolgte die in Wien lebende Künstlerin auch: “Kunst wird in Umgebungen integriert und deren vorhandene Struktur wird dabei genutzt, um die Verwendung von Materialien und Ressourcen gering zu halten.

Standorte

Die Kunstspenderin gibt es in Villach bei der Kaffeteria in der Italiener Straße 15 und in der Willhelm-Eich-Straße 3 bei der Eishalle. In Klagenfurt findet ihr sie in der Strassengalerie in der Geyergasse Auch in Krumpendorf bei Natur & Reform Camoni auf der Hauptstraße 173 sowie in Hermagor in der Stadtbibliothek in der Gösseringlände 6, könnt ihr Kunst im Handumdrehen erwerben. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Mit einem geringen Centbeitrag könnt ihr euch Kunst von internationalen Künstlern herausdrehen. Das Kunst Projekt wurde vom Land Kärnten unterstützt und dient dazu den Kärntnerinnen und Kärntnern internationale und vielfältige Kunst zugänglich zu machen. Wer gerne einen Standort für die Kunstspenderin werden möchte, kann sich unter [email protected] melden. Auch auf Instagram werden die neuesten Standorte der Kunstspenderin bekanntgegeben.