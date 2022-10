Gegen Austria Wien

"Absolutes Top­spiel" wartet auf Sturm nach der Länder­spiel­pause

Graz / Wien - Der SK Sturm Graz trifft in der zehnten Runde der Bundesliga auswärts auf Austria Wien. Das Spiel in der Generali Arena wird am Sonntag um 17 Uhr angepfiffen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter)