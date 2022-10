Im Juni festgenommen Verhafteter Dieb (60) ist zwölf Mal in Geschäfte eingebrochen Steiermark - In der Nacht auf Sonntag, den 26. Juni, haben steirische Kriminalisten einen 60-Jährigen festgenommen. Dem Mann konnten nun weitere Diebstähle nachgewiesen werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Serien­einbrecher (60) in Graz auf frischer Tat betreten

Im Juni 2022 nahmen Polizisten einen 60-jährigen Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung fest, nachdem er bei einem Einbruch in Graz auf frischer Tat ertappt worden war. Wir haben berichtet. Beamte lieferten ihn anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini ein.

Mehrere tausend Euro Schaden

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark, konnten dem Mann nun insgesamt zwölf Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden. Diese beging er in Graz, Graz-Umgebung, Weiz und Feldbach. Er brach dabei vorwiegend in Dienstleistungsgeschäfte ein. Durch die Taten des 60-Jährigen entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.