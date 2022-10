Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Forstunfall: Mann (52) stürzt 20 Meter ab

Feldkirchen - Heute am späten Vormittag ist ein 52-jähriger Mann in einem Waldgebiet in Elbling, Gemeinde Feldkirchen, bei Holzschlägerungsarbeiten knapp 20 Meter einen Steilhang abgestürzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

