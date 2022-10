Ausgerutscht Schwer verletzt: Zwei Arbeiter stürzten 7 Meter in die Tiefe Glanegg - Zwei 32-jährige Arbeiter stürzten heute auf einer Baustelle rund sieben Meter in die Tiefe. Sie erlitten schwere Verletzungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) © Peter Umlauft

Drei rumänische Montagearbeiter (einer 22 Jahre und zwei 32 Jahre alt) waren am Freitagvormittag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Glanegg mit der Einrichtung einer Baustelle für eine Photovoltaikanlage beschäftigt. Sie befanden sich dafür auf einem Gebäude in rund 7 Metern Höhe.

Zwei Arbeiter schwer verletzt

Beim Sichern der Baustelle rutschte einer der 32-jährigen Arbeiter am nassen Trapezblech aus. Der zweite 32-Jährige versuchte ihn zu halten und kam ebenfalls ins Rutschen. Beide stürzten infolge rund sieben Meter auf den darunterliegenden Asphaltboden und wurden schwer verletzt. Sie wurden nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung bzw. mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt bzw. Klinikum Klagenfurt geflogen.