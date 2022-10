Falstaff präsentiert

"Café Craigher" und "Kaffeeteria": Das sind die besten Adressen für Kaffee­liebhaber in Kärnten

Kärnten - Das Falstaff-Magazin hat einen neuen Café Guide für das Jahr 2023 herausgebracht mit den sechs "besten" Adressen für Kaffeeliebhaber in Kärnten. Drei davon sind in Villach, einer in Klagenfurt, einer in Hermagor und einer in Friesach. Das Ranking führt das Café Craigher aus Friesach und die "Kaffeeteria" aus Villach an.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (127 Wörter)