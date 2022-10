Im Bezirk Spittal an der Drau Falsche "Brokerinnen" bringen Kärntner (43) um mehrere zehntausend Euro Bezirk Spittal an der Drau - Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde Opfer eines schweren Betruges. "Brokerinnen" haben dabei Transaktionen, teilweise mit der Zustimmung des Mannes, durchgeführt. Danach hätte er erst tausende Euro einzahlen müssen, um sein Geld zu erhalten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © Jonas Leupe/Unsplash

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau hat ein Konto auf einer Internetseite erstellt, in der Hoffnung durch einen Algorithmus sein Vermögen zu vermehren. So genannte “Brokerinnen” haben dann mehrmals Transaktionen für ihn durchgeführt. Als er auf sein Guthaben zugreifen wollte, wurde im mitgeteilt, dass er erst mehrere tausend Euro einzahlen muss, ehe er das Geld bekommen könnte. Daraufhin erstattete er Anzeige bei der Polizei. Durch die Tat entstand dem Mann ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.