Auf Facebook verkündet "Goldenes Lamm" wird in neue Hände übergeben Villach - Im Goldenen Lamm in der Villacher Innenstadt gibt es nun einen Generationenwechsel. Claudia Boyneburg-Spendier verkündet diesen nun auf Facebook. von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © Facebook Boyneburg

Generationswechsel im Hotel Goldenes Lamm: “Ich lege mein geliebtes Boutique Hotel “Goldenes Lamm” in die Hände meiner Nicole Ottacher. Nicole ist seit 20 Jahren an meiner Seite und ein Vollprofi“, verkündete Claudia Boyneburg-Spendier jetzt auf Facebook. “Ich werde sie so treu unterstützen wie sie mich unterstützt hat, als sozusagen “Außendienstmitarbeiterin” und bleibe dem Tourismus erhalten.” Das Hotel sollte nun einen neuen Schwung erhalten und es freut Boyneburg, dass alle Mitarbeiter bleiben und ebenfalls Nicole unterstützen werden.