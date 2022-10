Zoey Hobitsch Villacher Aushänge­schild hat bei der Frauen U18-WM so richtig aufgezeigt Villach / Radenthein - Spielerin des Turniers, vier Tore, zwei Assists – die Villacherin Zoey Hobitsch trug wesentlich dazu bei, dass die österreichische U18-Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM der Gruppe B Anfang September in Radenthein den Titel holte. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (284 Wörter) Katrin Knoblechner (Sportkoordinatorin), Florian Buchmayr (Direktor), Zoey Hobitsch, Esther Woschitz (Klassenvorstand). © Privat

Die 16-Jährige Zoey Hobitsch gehört zu den größten Talenten im Frauen-Eishockey in Österreich. Begonnen hat sie mit der Jagd nach dem Puck in der vierten Volksschule. “Mein Bruder spielt auch Eishockey und dadurch bin ich mit dem Sport in Berührung gekommen”, verrät die Schülerin der Handelsschule Villach. Da sie mit den Buben spielen musste, war es am Anfang nicht so einfach für sie. “Die haben es lange nicht verstanden, dass auch ein Mädchen Eishockey spielen kann”, erklärt die Stürmerin und schmunzelt.

“Mehr als wehtun kann ich mir eh nicht”

Viele würden immer noch glauben, Eishockey sei ein reiner Bubensport, doch Zoey kann darüber nur lachen. Ihre Eltern standen von Anfang an hinter ihr und die Freundinnen finden es inzwischen auch cool. Puppenspielen war nie ihr Ding: “Schon als Kind habe ich lieber mit meinem Bruder mit dem Spielzeugtraktor gespielt.” In der Schule hat sie sogar mit den Buben geturnt. Auch die Angst vor Verletzungen ist ihr schleierhaft. “Mehr als wehtun kann ich mir eh nicht”, sagt sie dazu nur schulterzuckend.

Nicht nur beim Eishockey, auch in der Schule eine der Besten

Für die heurige Saison hat sie sich ein Mammutprogramm aufgehalst. Sie spielt mit den VSV-Burschen in der Unter-17-Meisterschaft, dazu mit den Lady Hawks Villach in der zweithöchsten Eishockeyliga und mit den KSV Highlander in der European Womans Hockey League. Das heißt für sie Montag bis Mittwoch Training mit der U-17, Donnerstag mit den Hawks, am Freitag in Kapfenberg mit den Highlanders und Samstag und Sonntag Meisterschaftspartien. Und trotzdem: Das sympathische Mädchen gehört nicht nur beim Eishockey zu den Besten, sondern auch in der Schule.