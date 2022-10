2:3 nach Penalty-Shooting Knappe Heim­nieder­lage für Graz99ers gegen KAC Graz - Heute war der KAC in der steirischen Landeshauptstadt bei den Graz99ers zu Gast und konnte die Heimmannschaft mit 3:2 nach Penalty-Shooting besiegen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) SYMBOLFOTO © EC-KAC/Kuess

Ein flotter Beginn wurde für die Klagenfurter bereits nach acht Minuten belohnt. Ticar knallte den Puck unhaltbar unter die Latte. Danach war der KAC die spielbestimmende und tonangebende Mannschaft und erarbeitete sich bis zur Drittelpause ein klares Chancenplus. Beim 1:0 blieb es aber. Aus der Kabine kamen dann die Grazer etwas besser heraus und lange fragte man sich: Wem gelingt denn nun der nächste Treffer? Als man dachte, es geht ein weiteres Mal mit 1:0 in die Kabinen, schlugen die Gäste aber noch einmal zu. Sechs Sekunden vor der Sirene stand es durch Petersen dann plötzlich 2:0.

Fladeby macht das Spiel noch einmal richtig spannend

In den ersten Minuten des letzten Drittels geschah dann anfangs nicht sehr viel, bis plötzlich eine Dreifachchance für die Graz99ers eine turbulente Schlussphase einleitete. In der 54. Minute, nur drei Minuten nachdem Schiechl am leeren Tor vorbeischoss, hieß es dann doch 1:2. Fladeby brachte die Grazer wieder ran. Danach drückten die Grazer auf den Ausgleichstreffer, welcher knapp zwei Minuten vor dem Ende auch fiel. Der Torschütze: Livingston. Die Partie ging also in die Overtime und daraufhin auch ins Penalty-Shooting, das der KAC für sich entscheiden konnte.