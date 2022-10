SPAR sucht dich! Du hast es in der Hand! Profitiere von flexiblen Arbeitszeit­modellen bei SPAR Kärnten - Träume erfüllen und in eine sichere berufliche Zukunft starten: Das macht dein Job bei SPAR möglich! Egal welches Arbeitszeitmodell du bevorzugst, SPAR passt sich deinen Bedürfnissen an und bietet dir Chancen durchzustarten! von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) Werbung Deine Stärken sind gefragt! Bewirb dich als Lehrling bei SPAR © SPAR

100% Österreich, 100% Kärnten

SPAR liegt als 100 Prozent österreichisches Unternehmen das Wohl seiner Mitarbeiter am Herzen. Daher ist es ganz egal, ob du Vollzeit, Teilzeit, Geringfügig oder in Form von Praktika angestellt bist. Als SPARianer stehen dir alle Türen offen, dich persönlich und beruflich weiter zu entwickeln. Von den flexiblen Arbeitszeiten profitieren nicht nur Eltern, sondern auch junge Studierende, die neben ihrem Studium in Österreichs führendem Handelsunternehmen Fuß fassen möchten. Bestimme selbst deinen Tagesablauf und deine zeitlichen Kapazitäten, SPAR passt sich deinen Lebensumständen problemlos an, damit du die perfekte Balance zwischen Arbeit, Familie und Weiterbildung finden kannst!

SPAR entdeckt deine Stärken

Du steckst voller Tatendrang und möchtest dich laufend weiterentwickeln? Mit dem Trainee-Programm von SPAR kein Problem. Entdecke worin du gut bist, wofür du brennst und SPAR fördert dein Talent. Als SPAR-Mitarbeiter bist du Teil eines großen Ganzen und erfährst daher Unterstützung in allen Lebenslagen.

Hier geht's zum neuen Job! Im SPAR-Bewerbungsportal findest du alle freien Stellen im Raum Kärnten.

Starte deine Karriere!

Studierende haben tolle Karrieremöglichkeiten bei SPAR. So lässt sich dein Studium einfach mit deiner Ausbildung bei SPAR kombinieren. Als internationales Unternehmen, das viel Wert auf Innovation legt, werden Bewerbungen nur noch Online entgegen genommen. Informiere Dich hier zu den freien Stellen bei SPAR in Kärnten. Wer dem Online-Formular folgt, gelangt nach kurzer Zeit zu einem digitalen Bewerbungsbogen, wo man neben den eigenen Kontaktdaten seinen Lebenslauf hochladen kann.

Werde ein Teil der SPAR-Familie und starte deine Karriere jetzt!