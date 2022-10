Endlich wieder Durchblick Siehst du noch richtig? Mache einen Brillencheck bei den Service-Wochen von Optik Plessin Kärnten - Dir fehlt der Durchblick? Dann ab zum Brillencheck von Optik Plessin! Lasse deine Brille kostenlos "generalüberholen" und sorge endlich wieder für die Nötige Klarheit. Mit den Sodexo-Gutscheinen aus dem Klima- und Anti-Teuerungsbonus kannst du außerdem direkt bei Optik Plessin einkaufen und bis 31. Oktober auch gleich einen kostenlosen Sehtest durchführen! von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) Werbung Lasse dir bei den Service-Wochen von Plessin deine Brille checken! © Optik Plessin

Komm zum Brillencheck

Deine Brille hat schon einiges mitgemacht. Als dein täglicher Begleiter sorgt sie nicht nur für einen scharfen Blick, sondern muss auch die eine oder andere Beanspruchung aushalten. Damit deine Brille sprichwörtlich nicht die Fassung verliert, überprüft der Brillenspezialist Optik Plessin im Rahmen der Service-Wochen kostenlos den genauen Sitz und die Verschraubung deiner Brille.

Dein Brillencheck von Plessin Brille ausrichten & anpassen

Ultraschall-Reinigung

Nasenstege erneuern

Kleine Reparaturen

Im Oktober: Gratis Sehtests

Dein Blick war schon einmal schärfer, du leidest unter Anspannungen oder Kopfweh? Der Plessin-Sehtest lohnt sich in jedem Fall: In ihren Filialen in ganz Kärnten prüfen kompetente Augenoptiker mit hochmodernen Sehtestcomputern deine Sehstärke. Bis 31. Oktober 2022 sind die Sehtests bei Optik Plessin sogar kostenlos!

Mit den Sodexo-Gutscheinen kannst du jetzt auch bei Optik Plessin einkaufen! © 5min

Klima-Gutscheine einlösen

Neue Brille gefällig aber nicht das nötige Kleingeld? Kein Problem. Die Sodexo-Gutscheine aus dem Klima- und Anti-Teuerungsbonus lassen sich für deinen nächsten Einkauf ganz einfach bei Optik Plessin einlösen! Probiere es gleich aus.