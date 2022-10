Schon winterfest? Eisner Auto macht dein Auto fit für die kalte Jahreszeit Klagenfurt - Auch im Oktober ist viel los bei Eisner Auto in Klagenfurt! Von den ersten Vorbereitungen auf die kalte Jahreszeit, über den St. Veiter Wiesnmarkt bis hin zu nagelneuen Modellen: Hier findest du alles was du über die neuesten Angebote bei Eisner Auto wissen musst! von Bettina-Chiara Wagner 5 Minuten Lesezeit (671 Wörter) Werbung Nicht vergessen! Ab ersten November gilt die Winterreifenpflicht! © 5min

Top-Messe Angebote am St. Veiter Wiesnmarkt!

Bis zum 3. Oktober kann man seine Verkaufsberater von Eisner aus der Klagenfurter Pischeldorfer Straße am St. Veiter Wiesnmarkt treffen und sich über neue tolle Angebote informieren! Beispielsweise ist der Seat Ateca Tageszulassungen jetzt ganz neu eingetroffen! 16 Stück sind mit Top-Ausstattung sofort verfügbar und schon ab einem Sonderpreis von € 39.990 ,- erhältlich! Sichere dir jetzt unschlagbare Messepakete und hol dir deinen Traumwagen inkl. Winterräder, aufgefülltem Tank und Anmeldung.

Verkaufsleiter Wolfgang Regenfelder freut sich auf zahlreiche Besucher am St. Veiter Wiesnmarkt © Eisner

Ab sofort CX-60 Probe fahren!

Mit dem Mazda CX-60 erweitert Mazda sein Crossover-Portfolio in Europa – und feiert gleich mehrere Premieren: Das neue Modell ist der erste Mazda in Europa mit Plug-in Hybridantrieb und ist wahlweise mit einem neu entwickelten Reihensechszylinder-Dieselmotor verfügbar. Der Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV ist das leistungsstärkste Straßenfahrzeug, das Mazda je gebaut hat. Das Plug-in Hybridantriebssystem entwickelt eine Systemleistung von 241 kW/327 PS sowie ein üppiges maximales Systemdrehmoment von 500 Nm. Erlebe ihn jetzt hautnah bei Eisner Auto in der St. Veiter Straße bei einer Besichtigung oder buche direkt eine Probefahrt. Achtung: Suchtgefahr!

Hol dir beim Kauf eines CX-60 e-Skyactiv PHEV jetzt den E-Bonus in Höhe von 1. 500 Euro und sichere dir noch einen Eintauschbonus über 1.000 Euro! Wusstest du eigentlich, dass Eisner dir immer TOP Eintauschpreise auszahlt? Bei einem Kauf von einem Neuwagen winken dir mit dem Big Deal* bis zu 7 Jahre DIA Garantie, bei Gebrauchten immerhin bis zu 5 Jahre Garantie PLUS drei Service-Gutscheine.

Der heißeste Neuzugang bei Eisner Auto: Der CX-60 © Mazda

Experte für Nutzfahrzeuge

Die Nutzfahrzeuge von Eisner Auto am Südring sind unschlagbar, wenn es um leistungsstarke und individualisierte Lösungen für deinen Unternehmensfuhrpark geht. Für jedes Bedürfnis und jede Anforderung hat Eisner das passende Fahrzeug parat. Hier bist du richtig gut beraten! “Eisner Auto steht für top Service, optimales Preis-Leistungs-Verhältnis, eine umfassende Kundenberatung und Fairness”, so Verkaufsleiter Mario Kogler . Aktuell stehen den Geschäftskunden 40 Stück verschiedenster Nutzfahrzeuge von Opel zur SOFORT zur Verfügung. “Je nach Marke und Modell gibt es bis zu 1.500 Euro Leasingbonus oder eine Fixverzinsung von 2,90 Prozent”, weiß Kogler. Zudem profitiert man von tollen Versicherungsangeboten und dem Flottenbonus. Auch beim Kauf von Nutzfahrzeugen kannst du dir mit dem Big Deal 6 Jahre DIA Garantie sichern! Weitere Angebote und Informationen findest du unter: www.eisner.at

Ob Pritschenwagen oder Van, bei Eisner findest du das richtige Nutzfahrzeug für dein Unternehmen © 5min.at

Dolce Vita bei Fiat und Eisner Italia

Eisner Auto Italia in Klagenfurt hat aktuell 30 Fiat Kurzzulassungen inklusive Winterräder für dich auf Lager. So gibt es den Fiat Panda Hybrid mit Winterreifen bereits ab €11.990,- bei Finanzierung über die Eisner Hausbank und den bereits allseits bekannten BIG DEAL. Das heißt 6 Jahre garantierte Sicherheit und bei den ersten drei Services übernimmt Eisner Italia die Arbeitszeit für dich. Aber nicht nur der Fiat Panda Hybrid ist sofort lieferbar. Auch der Fiat 500 oder beliebte Fiat Tipo als Hatchback oder Kombiversion. Alle Fahrzeuge haben einen sparsamen Hybridmotor-ab 70PS! “Natürlich bieten unsere Profis im Haus auch gerne ein maßgeschneidertes

Versicherungsangebot an.”, erklärt Verkaufsberater Christian Legner von Eisner Italia am Südring.

Buche heute noch deine Probefahrt unter 0463/319131 und teste die sparsamen Hybridmodelle von Fiat.

Der Fiat Panda Hybrid ist bei Eisner Italia sofort lieferbar! © Fiat

Lass dein Auto schätzen!

Bei Eisner Auto hast du die Qual der Wahl! Über 1.000 zertifizierte Gebrauchtwagen stehen innerhalb des Eisner-Konzerns für dich bereit. Die Fahrzeuge wollen so schnell wie möglich “unter die Haube” und zeigen sich von ihrer besten Seite. „Wir garantieren bei unseren Gebrauchten höchste Qualität und Sicherheit“, so Wolfgang Regenfelder von Eisner in der Pischeldorfer Straße. Damit hast du dein altes Auto gut untergebracht und hast endlich wieder Platz für Neues! Mit dem kostenlosen Online-Tool kannst du den Wert deines Gebrauchten ab sofort ganz einfach schätzen lassen. Probiere es gleich aus.

Ayse Böhm kümmert sich um Gebrauchtwagen und freut sich auch dir ein tolles Angebot machen zu dürfen © 5min.at

Winterreifen-Aktion! Ab 1. November ist in Österreich Winterreifenpflicht! Bereits ab einer Temperatur von 7 Grad empfiehlt es sich auf Winterreifen umzustellen.



Bei Eisner Auto bekommst du alle Marken an verschiedensten Winterrädern. Ein großes Kontingent der gängigsten Reifen ist bei Eisner auch lagernd verfügbar.

*Big Deal: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine Händlereigengarantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei uns. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.