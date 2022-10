Sophie Müller Kärntner Gemeinde stellt ersten Lehrling seit über 50 Jahren ein Bad Bleiberg - Nachdem sie das Abschlussverfahren hervorragend abgeschlossen hat, unterstützt Sophie Müller seit 1. September als Lehrling die Marktgemeinde Bad Bleiberg. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) V. l. n. r.: Amtsleiter David Gräfischer, Lehrling Sophie Müller und Bürgermeister Christian Hecher. © Marktgemeinde Bad Bleiberg



Sophie Müller ist 18 Jahre alt und wohnt in Feistritz an der Gail, geboren wurde sie in Villach. Den Beruf als Verwaltungsassistentin mit Matura will Sophie deshalb erlernen, weil sie großes Interesse an der vielschichtigen, öffentlichen Verwaltungsarbeit hat. Der letzte Lehrling, welcher vor über 50 Jahren aufgenommen wurde, ging in Bad Bleiberg sogar als Amtsleiter in Pension. “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen unserem Lehrling viel Erfolg und Freude bei der Arbeit”, schreibt Bürgermeister Christian Hecher in einer Aussendung.