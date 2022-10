1. Oktober Lange Nacht der Museen: Im magdas gibt es „Kom­munizierende Ge­fäße“ zu sehen Klagenfurt - Auch das magdas in Klagenfurt macht am kommenden Samstag, dem 1. Oktober 2022, bei der „Langen Nacht der Museen“ mit. „Galerie3flux“ präsentiert in einer neuen Ausstellung zeitgenössische Kunst von Jasmin Schaschl. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) #GOODNews magdas-Geschäftsführer Salvatore Balsamo © Johannes Leitner / Caritas

Anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ am 1. Oktober 2022 stehen die Türen im magdas wieder sperrangelweit offen. Und die Gäste können sich der Ausstellung „Kommunizierende Gefäße“ der in Klagenfurt geborenen Künstlerin Jasmin Schaschl erfreuen. Sie wird am Samstag, um 18 Uhr, auch zu einem „Meet & Greet“ vor Ort sein.

Einzigartige Serie

Die Künstlerin beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit Siebdruck. In der Serie „mono“ arbeitet sie mit einem Repertoire an Motiven, deren Ursprung eine Zeichnung, eine Fotografie oder direkt belichtetes Material sein kann. Die Motive werden in zahlreichen Druckdurchgängen Schicht für Schicht in unterschiedlichen Abfolgen und Farben mittels der Technik des Siebdrucks auf Papier gebracht. Durch diesen repetitiven und zugleich variablen Prozess entstehen über einen längeren Zeitraum komplexe Oberflächen, deren Erscheinungsbild immer einzigartig ist.

Im nächsten Schritt werden zwei Drucke unter ein handgeschnittenes Passepartout montiert, was den Arbeiten einen objekthaften Charakter verleiht. Es entsteht ein Spiel von Nähe und Distanz, Oberfläche und Tiefe und mitunter auch die Fantasie kommunizierender Gefäße, denen man sich nähern möchte.

Genuss nicht nur fürs Auge

Bis 23 Uhr kann Frau und Mann von Welt auch à la carte speisen. Magdas-Geschäftsführer Salvatore Balsamo und sein multikulturelles Team laden zum Genussabend herzlich ein: „Unsere Gäste erwartet ein sensationell gutes Essen und wunderbare Kunst!“