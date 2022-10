Diesen Samstag Die besten Oldies aller Zeiten bei Radio Uno Kärnten - Oldie-Lover aufgepasst: Diesen Samstag, den 1. Oktober 2022 von 14 bis 17 Uhr, startet Radio Uno Kärnten erneut eine Live Sendung unter dem Motto “Die besten Oldies aller Zeiten”. In Begleitung der Gastmoderatorin Alexandra Praster präsentiert Georg Unterkofler die größten Oldies aus den 60er, 70er und 80ern. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) Gastmoderatorin Alexandra Praster und Georg Unterkofler © Radio Uno Kärnten

Was ist “… Middle of the Road” ? Äh… , … nicht die Mitte der Straße, sondern eine schottische Pop Gruppe, die vor ABBA mit der unverwechselbaren Stimme der Sally Carr in Europa und Lateinamerika erfolgreich aufgetreten sind und lange die Nr. 1 in den Charts waren. Mit einem ihrer größten Hits “Chirpy Chirpy Cheep Cheep” startet Radio Uno Kärnten diesen Samstag, den 1. Oktober 2022 von 14 bis 17 Uhr die Live Sendung “Die besten Oldies aller Zeiten”.