Erstmals als neue Partnerin Neu an der Uni Klagenfurt: „Seeds for the Future“ von Huawei Klagenfurt - Die Universität Klagenfurt ist in diesem Jahr erstmals als neue Partnerin beim Seeds for the Future Programm dabei. Mit dem Format fördert Huawei in unserer zunehmend digitalisierten Welt die Vernetzung von Kulturen und internationalen Kooperationen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) n links: Nikolaus Tuschar (Huawei) Oliver Vitouch (Rektor) Christina Obmann (Studentin), Doris Hattenberger (Vizerektorin) und Christian Scheider (Bürgermeister der Stadt Klagenfurt) © aau/photo riccio

Interkulturelles Verständnis und Wissen sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Mit dem „Seeds for the Future“-Programm will Huawei genau das vorantreiben und lädt dieses Jahr den IT-Nachwuchs der Universität Klagenfurt ein, sich für das Programm zu bewerben. Ein Fixplatz wurde bereits an Christina Obmann, Studierende im Masterstudium Game Studies and Engineering, vergeben.

Brandneue Kurse

Das internationale Programm „Seeds for the Future“ von Huawei geht auch 2022 mit brandneuen Kursen in die mittlerweile achte Runde. Dieses Jahr erwartet die Gewinner*innen ein vielfältiges Hybrid-Programm, bei dem interkultureller sowie Wissensaustausch im Zentrum stehen. Am 11. November haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, beim Kick-off Event in Wien dabei zu sein.„Die Idee von Seeds for the Future ist, jungen Menschen aus der ganzen Welt Einblicke in ein globales Hightech-Unternehmen zu geben, ihnen Fachwissen, aber auch interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln“, so Harvey Zhang, CEO Huawei Technologies Austria.

Anmeldungen bis Ende Oktober möglich

Oktober 2022 können sich Studierende mit Wohnsitz in Österreich für das Programm bewerben. Mit der Universität Klagenfurt kommt in diesem Jahr eine neue Partneruniversität dazu. „Wir freuen uns, ab 2022 ein Teil des erfolgreichen Studierendenprogramms ‚Seeds for the Future‘ zu sein und unseren Studierenden spannende Einblicke in die Welt eines der größten Technologieunternehmen weltweit zu ermöglichen.