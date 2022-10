Ein voller Erfolg 203 Teil­nehmer aus elf Nationen beim Trail­running Event Nassfeld - Spannende Bewerbe, herrliches Bergpanorama und Trails auf „Schmugglerwegen“ entlang der Staatsgrenze, erlebten die Teilnehmer der Nassfeld Mountain Skytrails am vergangenen Wochenende vom 23. bis 24. September 2022. Steigende Teilnehmerzahlen – insgesamt stellten sich 203 Trail- und Bergläufer aus 11 Nationen dem „Höhenmeterfight“. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (283 Wörter) © Nassfeld.at



Spektakuläre Herbsttage für Teilnehmer und Zuseher am vergangenen Wochenende beim südlichsten Sky- & Trailrunning Event Österreichs am Nassfeld. An zwei Tagen wurden bei den Nassfeld Mountain Skytrails, im Rahmen der Skyrunner Austria Series, insgesamt sechs Bewerbe auf Natur-Trails in unterschiedlichstenSchwierigkeitsgraden rund um das Nassfeld bezwungen. Vom Kidstrail mit 500 Metern bis zum Nassfeld Pramollo Sky Ultra mit 53,3 Kilometern und 4.300 Höhenmeter, war für jedes sportliche Können die passende Distanz dabei. Für die professionelle Eventabwicklung und -betreuung sorgte Organisator und Trailrunning-Pionier Thomas Bosnjak (B-Trails.Events).

Schnellste Läufer

Mit einer unglaublichen Siegerzeit von 6 Stunden 58 Minuten erreichte Tomas Farnik aus Tschechien nach 53,3 Kilometer und 4.300 Höhenmeter das Ziel beim Nassfeld Pramollo Sky Ultra und krönte sich somit zum Tagessieger in der Königsdisziplin. Die Siegerin Anja Kobs aus Deutschland konnte sich mit ihrem Sieg beim Sky Ultra Bewerb in 9 Stunden und 42 Minuten in der internationalen Skyrunning-Szene behaupten.

Nationalteam-Athlet

Beim Vertikal Race über 2,3 Kilometer und 570 Höhenmeter, galt es für die Athleten eine Skipiste in umgekehrter Richtung von unten nach oben, in Bestzeit zu bezwingen. Christof Hochenwarter vom Skimo Nationalteam holte sich, bei dem zur Vertikal Austria Series (Preisgeld 600 Euro) zählenden Bewerb, in einer beeindruckenden Zeit von 20 Minuten und 38 Sekunden den Tagessieg.

Hohes Preisgeld für Sieger

Beim Finale der Skyrunner Austria Series und der zugleich Österreichischen Meisterschaft der Austrian Skyrunning & Trailrunning Association (www.atra.club) über die Distanz von 24,7 Kilometer und 2.190 Höhenmeter konnten sich die Sieger Anna Strakova aus Tschechien in 4:20:26 Stunden und Dominik Matt in 3:20:09 Stunden die Gesamtwertung der Skyrunner Austria Series sichern (Siegerprämie 4.000 Euro). Österreichische Meister wurden Michaela Pilat in 4:23:56 Stunden und Dominik Matt, beide von der Austrian Skyrunning & Trailrunning Association.