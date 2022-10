Kärntner mit großem Herz Tolle Aktion: Kinder­wohn­gruppe Contraste erhält groß­zügige Spende Klagenfurt - Trotz der Teuerungen, die gesellschaftlich deutlich spürbar sind, handeln manche Kärntner weiterhin mit großem Herz und unverstelltem Blick für den anderen. Am 27. September 2022 überreichte die Tierärztin Svenja Stadler im Namen der Sanitär-Firma Christoph Ferlin und der Tierpraxis-Steinberg, der Kinderwohngruppe Contraste eine Spende über 750 Euro. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) #GOODNews Michael Pietrowski, Melissa Offner, Svenja Stadler und Christoper Stadler bei der Übergabe der Spende © Pietrowski

Besonders in dynamischen Zeiten bleibt es wichtig, dass Kinder mit schwierigen Lebensgeschichten unbeschwerte Momente erleben können. „Wenn die Spende eine Freizeitveranstaltung oder andere Reiseunternehmung den Kindern ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubert, dann wurde wieder ein großer Schritt in eine positive Zukunft für alle gesetzt“, erklärt Stadler.

Ein Zuhause für Kinder

Die Contraste bietet weit über 40 Kindern und Jugendlichen, die nicht bei ihren Eltern leben können in ganz Kärnten ein Zuhause an. Mit vielen Ideen für die Kinder in der Contraste nimmt der Bereichsleiter Michael Pietrowski die Spende entgegen. Es ist ein großer symbolischer Akt, nicht zu vergessen, dass besonders die schwächsten Menschen unter uns jede Verschlechterung von Umständen am stärksten zu spüren bekommen.