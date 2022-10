Österreich ist ein "Katzenland" Jeder dritte Haushalt in Kärnten hat eine Katze Kärnten - Die Österreicher:innen schätzen die Gesellschaft von Haustieren. Das ergibt die aktuelle Erhebung der Österreichischen Heimtierfuttermittel Vereinigung zur heimischen Heimtierpopulation. Aktuell hat fast jeder zweite österreichische Haushalt zumindest ein Haustier – meistens eine Katze. In Summe hat sich die Anzahl der Tier-Haushalte seit 2019 um fünf Prozent erhöht. von Alina Gursch 3 Minuten Lesezeit (423 Wörter) © 5min.at

„Der Hund gilt seit jeher als der beste Freund des Menschen. Dass meine Familie noch nicht auf den Hund gekommen ist – damit sind wir anscheinend nicht alleine. Österreich ist eben ein ausgeprägtes Katzenland“, sagt Hermann Habe, Präsident der Österreichischen Heimtierfuttermittel Vereinigung (ÖHTV), schmunzelnd. Anlass für diese Beobachtung gibt die Studie zur Heimtierpopulation in Österreich, die die Gfk im Auftrag der ÖHTV durchführte. Die Erhebung zeigt, dass die Österreicher:innen am liebsten die Gesellschaft einer Katze genießen: In 28 Prozent der österreichischen Haushalte leben Mietzen, während nur 17 Prozent der Haushalte einen Hund haben.

Österreich ist ein “Katzenland”

Dass Österreich mehr ein „Katzenland“ als „Hundeland“ ist, bestätigt auch der Blick auf die internationale Auswertung: Europaweit hat jeder vierte Haushalt eine Katze und damit um drei Prozent weniger als in Österreich. Deutlich mehr Haushalte mit Katzen gibt es nur in Frankreich, den baltischen Staaten und Rumänien. Unter dem Durchschnitt bewegt sich Österreich hingegen bei den Hunden, da im europäischen Schnitt in jedem vierten Haushalt ein oder mehrere Hunde leben.

Körperliche und geistige Gesundheit

Insgesamt lebt in 1,8 Millionen österreichischen Haushalten (48 Prozent) zumindest ein Haustier – um fünf Prozent mehr als 2019. „Das zeigt, dass immer mehr Menschen die Gesellschaft von Haustieren und deren positive Auswirkungen auf die eigene körperliche und geistige Gesundheit schätzen”, betont Bernd Berghofer, Geschäftsführer der ÖHTV.

2,0 Millionen Katzen

Die 2,0 Millionen Katzen in Österreich sind gut verteilt auf alle Haushaltsgrößen – vom Single-Haushalt bis zur großen Familie – das aber überdurchschnittlich oft im Osten Österreichs: Über ein Drittel der niederösterreichischen und burgenländischen Haushalte haben eine Katze. In Wien ist das nur in 18 Prozent der Haushalte der Fall.

837.000 Hunde

Die meisten der 837.000 in Österreich lebenden Hunde wohnen in kleineren Haushalten (bis zu zwei Personen) und, ähnlich wie bei den Katzen, vor allem im Osten: In jedem vierten Haushalt in Niederösterreich und dem Burgenland wird gebellt. Am wenigsten oft ist das mit 12 Prozent in den Haushalten in Mittelösterreich (Salzburg und Oberösterreich) der Fall.

Seit 2019 gleich geblieben

In Kärnten ist der Anteil der Hunde-Haushalte seit 2019 gleich geblieben. Der Süden hält sich im Bundesländerranking mit aktuell 19 Prozent, das entspricht 157.000 Haushalten, an zweiter Stelle hinter Ostösterreich (Niederösterreich, Burgenland). Bei den Katzen verhält es sich ähnlich. In jedem rund dritten Haushalt sind Katzen daheim. Bei den Haushalten mit sonstiger Tierhaltung, wie Hasen, Schildkröten, Fische, Vögel usw. reiht sich Südösterreich mit 16 Prozent im österreichischen Durchschnitt ein. Der Anteil stieg seit 2019 um vier Prozent.