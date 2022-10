Hausmesse beim Gewinner Große Auszeichnung für Elektro Planken­steiner Villach - Elektro Plankensteiner konnte heuer den Expert-Preis abräumen und ist damit zum besten Expert-Fachhändler Österreichs gewählt worden. Von 3. bis 8. Oktober findet beim Gewinner die große Hausmesse statt. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (272 Wörter) Werbung Aus 5 nominierten Betrieben wurde Elektro Plankensteiner zum Expert-Sieger des Jahres 2022 gewählt. © Expert Plankensteiner

Die wichtigste Auszeichnung von Expert Österreich, der expert, ging heuer nach Kärnten – genauer gesagt nach Villach an Elektro Plankensteiner. Das prächtige Palais Kaufmännischer Verein in Linz bildete die Kulisse für die Verleihung. Die Freude war groß, als mit der Firma Plankensteiner aus fünf Nominierten der diesjährige Gewinner verkündet wurde. Geschäftsführer Raphael Pircher: “Ich freue mich extrem, dass ich mit meinem aus langjährigen und jüngeren MitarbeiterInnen bestehenden Team bereits zwei Jahre nach der Übernahme diese wichtige Auszeichnung in Empfang nehmen durfte. Das bestärkt uns, diesen Weg weiterzuführen und für unsere Kunden das Bestmögliche zu bieten.” Hier geht´s zum YouTube-Vorstellungsvideo des Villacher Fachhändlers!

Das ganze Team von Elektro Plankensteiner mit Raphael Pircher und Lebensgefährtin Kerstin Wohlfahrt (ganz vorne). Die Überraschung war groß, als Raphael Pircher mit Team der Preis verliehen wurde. Im prächtigen Palais »Kaufmännischer Verein« Linz wurde auch standesgemäß gefeiert.

Große Hausmesse ab 3. Oktober

Von 3. bis 8. Oktober geht die nächste Hausmesse bei Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 über die Bühne. Zahlreiche Haushalts- und TV-Geräte werden wieder zu Top-Preisen den BesucherInnen geboten. Wie bei jeder Hausmesse wird das beliebte Glücksrad seine Runden drehen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird zudem ein Schaukochen veranstaltet, und zwar mit einem AEG-Multidampfgarer. So könnt ihr euch gleich selbst ein Bild von den tollen Haushaltsgeräten machen. Die Hauptpreisverleihung des Glücksrads findet am Samstag, den 8.10., statt. Sogar Geschenke gibt es, wie z. B. tolles Zubehör beim Kauf einer JURA-Kaffeemaschine im Wert von € 50,–. Und nicht vergessen: Elektro Plankensteiner in Villach ist nicht nur Expert-Gewinner des Jahres 2022, sondern bietet nach wie vor einen exzellenten Kundenservice an. Der direkt im Haus ansässige HG-Kundendienst repariert und serviciert vor Ort. Bei Elektro Plankensteiner wird Kundenbindung noch großgeschrieben – und das seit über 60 Jahren.

Viele Haushaltsgeräte gibt´s bei der Hausmesse von Expert Plankensteiner zum Top-Preis! © Plankensteiner