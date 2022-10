So profitieren Studis im öffentlichen Verkehr Volle Mobilität für Kärntens Studentinnen und Studenten Kärnten - Um nur € 299,- pro Jahr können Studierende mit dem Kärnten Ticket Student alle Bus- und Bahnverbindungen in ganz Kärnten unbegrenzt nutzen. von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) Werbung Mit dem Kärnten Ticket können Studierende nun noch leichter durch ganz Kärnten düsen © Kärntner Linien / Peko

Flexibel, modern und klimafreundlich

Mit dem Kärnten Ticket sind Studentinnen und Studenten in ganz Kärnten unbegrenzt unterwegs, auch in den Ferien und an Wochenenden.

„Mit dem Studententicket haben wir ein modernes und besonders günstiges Ticket eingeführt, um Studierende zu entlasten und ihnen die volle Flexibilität der Öffis zu ermöglichen. Immer mehr Studierende nutzen es, um umzusteigen. Besonders die Jungen brauchen ein gutes Verkehrsangebot, um nachhaltig und klimafreundlichunterwegs zu sein“, so Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig.

Inkludiert sind alle Stadtbusse in Klagenfurt und Villach, alle Regionalbuslinien in Ober- und Unterkärnten inkl. Schnellbusse, alle Zugverbindungen inkl. Schnellzüge in ganz Kärnten bis Lienz. Ausgenommen ist lediglich der Sonderverkehr.

Mit der Kärntner Linien App hast du deinen Fahrplan immer zur Hand © Kärntner Linien

Kärnten Ticket Bestellung

Über den Webshop der Kärntner Linien kann das Kärnten Ticket schnell und einfach bestellt werden und ist auf Wunsch auch sofort gültig. Der ermäßigte Preis von €299,- gilt für ordentlich Studierende bis 26.

Sehr praktisch: mit der Kärntner Linien App ist das Kärnten Ticket auch immer am Smartphone dabei. Ebenso praktisch ist der Routenplaner, welcher ebenfalls über die App abgerufen werden kann und die schnellsten Öffi-Verbindungen errechnet.

Tipp für Studierende: Das Kärnten Ticket kann auch monatlich abgebucht werden. Das bedeutet für unter € 26,- pro Monat können alle Verbindungen der Kärntner Linien unbegrenzt genutzt werden. Für FH-Studis: Erkundigt euch bei eurer ÖH und sichert euch die Mobilitätsförderung!