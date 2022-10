Am 7. Oktober, ab 17 Uhr The Daft Dog Klagenfurt feiert Opening Party Klagenfurt - Für Ali Rafatis Daft Dogs hat sich in Klagenfurt ein neues Lokal gefunden: Am Kardinalplatz 7 wird am Freitag, den 7. Oktober, die große Opening Party gefeiert. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) Werbung Am Kardinalplatz 7 in Klagenfurt erstrahlt »The Daft Dog« in neuem Glanz. Das wird am 7. Oktober ordentlich gefeiert. © The Daft Dog

Seit 27. September kann man am Kardinalplatz in Klagenfurt die Daft Dogs in allen gewohnten Varianten genießen. Am 7. Oktober feiern der Gastrounternehmer Ali Rafati und sein Team jetzt die große Opening Party mit euch. Ab 17 Uhr seid ihr geladen zu Freibier von Schladminger und gratis Prosecco von Kattus. Natürlich könnt ihr auch gleich die schmackhaften Hot Dogs und Wraps probieren – bei feinster House-Music von DJ David Dee werden sie noch einmal mehr schmecken. Also, nichts wie hin zur großen Party am 7. Oktober ab 17 Uhr und den »hottest Dogs in town«!

Kommt zur Opening Party von The Daft Dog und genießt eure Hot Dogs zu guter Musik und feinen Drinks! © The Daft Dog

Alles neu macht der Oktober

Neben den Hot Dogs und Wraps gibt es auch eine neue Getränkekarte mit großer Auswahl. Von österreichischen Weinen über Prosecco aus Italien, feinstem Kaffee von La Mattina bis hin zu verschiedenen fritz-Getränken findest du bei The Daft Dog alles, was dein Herz begehrt. Dass man und frau bei Ali Rafati keine gewöhnlichen Hot Dogs bekommt, ist mittlerweile bekannt. Ob vegan, vegetarisch oder mit Fleisch: Hier ist für jeden Hot-Dog-Geschmack garantiert etwas dabei. Mit dem Daft Dog in der Fleischversion wird dir kein 0815-Frankfurter und irgendein Brot dazu serviert, sondern “ein richtiger Beef Hot Dog aus 100 % Rindfleisch im weichen Brötchen mit vielen verschiedenen Toppings, der wirklich authentisch schmeckt”. Du kannst auch alles online oder telefonisch bestellen, liefern lassen oder einfach abholen! Come and enjoy the hottest (Daft) Dogs in town – besonders am 7. Oktober ab 17 Uhr am Kardinalplatz 7 in Klagenfurt!

Ali Rafatis Daft Dogs sind begehrt: Zum Villacher Kirchtag war die vegane Variante als erstes ausverkauft. © The Daft Dog In großzügigen Räumlichkeiten kannst du jetzt auch in Klagenfurt deine Hot Dogs genießen. © The Daft Dog Das neue Lokal am Kardinalplatz 7 wurde mit viel Liebe für die Gäste generalüberholt. © The Daft Dog Ob Villach oder Klagenfurt: Die Hot Dogs von The Daft Dog schmecken einfach. © 5min