Verkehrssicherheit für Kinder Sicherer Schulweg: Neue Boden­markierung vor der VS Lind ob Velden Lind ob Velden - Um die Schulwege der Kinder sicherer zu machen, wird nun eine zusätzliche Bodenmarkierung auf der Triester Straße im unmittelbaren Bereich der Volksschule Lind aufgetragen. von Alina Gursch



„In den vergangenen Jahren wurden sehr viele Maßnahmen in der Marktgemeinde Velden gesetzt, die die Schulwege der Kinder sicherer machen“, so der stolze Verkehrsreferent Vize Bürgermeister Helmut Steiner. „Nun wird mit dem Auftragen einer zusätzlichen Bodenmarkierung auf der Triester Straße im unmittelbaren Bereich der Volksschule Lind ein weiterer verkehrssicherer Akzent gesetzt“. Darüber zeigt sich auch VS-Direktor Christian Zeichen sehr erfreut. „Der Schulweg ist oft der erste Weg, den die Kinder alleine im Straßenverkehr zurücklegen, daher ist ein sicheres Queren der Triester Straße sehr wichtig“, so Schuldirektor Zeichen.