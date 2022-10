Wetter Wetter-Bilanz für September 2022: Anfangs warm, dann kühl Kärnten - Die erste Hälfte des Septembers 2022 verlief sommerlich. Zur Monatsmitte kühlte es deutlich ab und die zweite Septemberhälfte brachte in einigen Regionen den ersten Frost. Kühler und trüber als heuer war ein September zuletzt 2017. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (351 Wörter) © Thomas Kaiser

In der vorläufigen Monatsbilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ergibt das einen durchschnittlichen September. „In der 256-jährigen Messreihe liegt der September 2022 mit Platz 130 ziemlich genau im Mittelfeld”, sagt ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. „In den letzten Jahren, von 2018 bis 2021, erlebten wir durchwegs September, die zu den wärmsten der Messgeschichte zählten. 2017 war der September kühler als heuer.”

Jahresniederschlag weiterhin unter Durchschnitt

Der September 2022 brachte um 8 Prozent mehr Niederschlag als im vieljährigen Mittel und liegt damit im Bereich der typischen Schwankungen. „Über das gesamte Jahr gesehen ist es heuer aber immer noch zu trocken”, sagt ZAMG-Klimatologe Orlik, „besonders im Osten und Süden Österreichs liegen die Niederschlagsmengen von Jänner bis September um mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt.”

Deutlich kühleres Wetter

Das überdurchschnittlich hohe Temperaturniveau, das mit nur wenigen Unterbrechungen seit Mai 2022 andauerte, hatte auch noch in der ersten Septemberhälfte in ganz Österreich Bestand. Nach dem 15. September setzte sich für die Jahreszeit deutlich kühleres Wetter durch und es war die gesamte zweite Hälfte des Monats teils deutlich zu kalt. Der erste Frost unterhalb von 800 Metern Seehöhe trat um den 23. September relativ früh im zweiten Halbjahr auf.

Niederschlagsereignisse

Die Niederschlagstätigkeit hatte sich im September weitgehend gleichmäßig auf den gesamten Monat verteilt und die einzelnen Niederschlagsereignisse lagen im Allgemeinen im Normalbereich. Einzelne Tage brachten aber stellenweise große Regenmengen, so zum Beispiel in Bregenz, wo binnen 24 Stunden 87 Millimeter Niederschlag fiel, oder am Grazer Flughafen, wo es am 6. September in nur 90 Minuten Millimeter regnete.

Sonnenscheindefizit von 23 Prozent

Nach mittlerweile acht Monaten, die durchwegs relativ viel Sonnenschein brachten, zeigte sich die Sonne im September recht selten. Vor allem in der zweiten Septemberhälfte überwog trübes und teils regnerisches Wetter, sodass in Summe ein Sonnenscheindefizit von 23 Prozent zusammenkam. So trüb in einem September war es zuletzt im Jahr 2017. Die größten Abweichungen zum Mittel gab es mit -30 bis -40 Prozent in Salzburg, Oberösterreich und im Wald- und Mostviertel. In den anderen Regionen des Landes schien die Sonne, verglichen mit dem Mittel 1991-2020, um 10 bis 30 Prozent kürzer.