Ein Monat alt und schwer krank: Einmonatige Elina braucht einen Lebensretter

Gewerkschaft GPA Kärnten:

Kältewelle und 16 Grad Raum­temperatur im Handel: "Gesundheit der ...

Kärnten - Immer mehr besorgte Handelsangestellte wenden sich an die Gewerkschaft GPA Kärnten und berichten von niedrigen Temperaturen in ihren Arbeitsräumen, was zunehmend zu immer mehr Erkrankungen führt. Handelsbetriebe wollen bei Heizkosten einsparen und ...