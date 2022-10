Mehrere Feuerwehren im Einsatz Nächtliche Suchaktion: Mann konnte verletzt geborgen werden Bruck an der Mur - Gestern Nacht kam es im Zuge eines Brandalarms zu einer Suchaktion. Eine Person wurde verletzt mit Korbtrage und SRF Kranseilwinde geborgen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © FF Bruck-Stadt

© FF Bruck-Stadt © FF Bruck-Stadt Die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur rückte heute Nacht zu einem Brandalarm aus, in der auch eine verletzte Person in der Murböschung gemeldet wurde. Es bestand zwar Kontakt zwischen der verletzten Person und den Einsatzkräften, eine genaue lokale Bestimmung des Standortes gab es dennoch nicht. Suchaktion Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch die FF Oberaich und Kapfenberg-Diemlach sowie die Polizei, besetzten alle Brücken und suchten die Böschungen ab. Die Polizei konnte den Mann unter der Bahnhofsbrücke auffinden. Die Feuerwehrleute stiegen zu der verletzten Person ab und konnten diese erstversorgen. In weitere Folge wurde die Person mittels Korbtrage und SRF Kranseilwinde auf die Straße gehievt und dem Roten Kreuz übergeben.

