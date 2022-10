Gut informiert: Hier findest du die aktuellen Baustellen

Brucknerstraße 78

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten nach Grabung im Vorjahr;

Postenregelung 08.15 - 16.00 Uhr;

10.10. - 21.10.2022 (ein Tag im Zeitraum)

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Kapellenstraße

im Bereich Amselgasse

Postenregelung 08.15 - 16.00 Uhr

17.10. - 28.10.2022 (1 Tag im Zeitraum)

Kreuzgasse 44-45

Autokraneinsatz;

Totalsperre!

Lokale Umleitung, Zufahrt zu den Kreuzschwestern über die Grillparzerstraße!

07.10. - 08.10.2022

(Projekt: privater Auftraggeber)

Mandellstraße 16

Postenregelung von 08.30 - 15.00 Uhr;

03.10. - 14.10.2022 (2 Tage im Zeitraum)

Schönbrunngasse 16-20

Autokraneinsatz;

Totalsperre in der Zeit von 09.00 - 11.30 Uhr

Umleitung über Anton-Wildgans-Weg - Mariagrüner Straße - Mariatroster Straße;

07.10.2022

(Projekt: privater Auftraggeber)

Schönbrunngasse 16 - 20

Kranhebearbeiten;

Totalsperre jeweils von 13.15 - 19.00 Uhr;

Umleitung über Anton-Wildgans-Weg - Mariagrüner Straße - Mariatroster Straße;

10.10. - 12.10.2022

(Projekt: privater Auftraggeber)

Stiftingtalstraße / Billrothgasse

im Bereich Billrothgasse

Sanierung der Brücke in der Billrothgasse;

zeitweise Postenregelung in der Stiftingtalstraße in der Zeit von 08.15 - 16.00 Uhr;

Sperre der Brücke in der Billrothgasse; lokale Umleitung;

03.10. - 14.10.2022

(Projekt: Holding Graz - Stadtraum)

Wiener Straße 249

Wasseranschluss;

Spurzusammenlegung in Fahrtrichtung Süden;

17.10. - 26.10.2022

(Projekt: privater Auftraggeber)