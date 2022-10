Beschneiung gestartet Erstes Skigebiet startet die Schneekanonen: Vorbe­reitungen auf Saison laufen Mölltal - Skifans aufgepasst: Bald ist es so weit und ihr könnt wieder die Pisten runter wedeln. Am Mölltaler Gletscher laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) © Jannine Grangl



Schneeweise Pisten, Sonnenschein und eine leichte Brise: Bald können sich Skifahrer und Snowboarder in Kärnten wieder so richtig austoben. “Die Vorbereitungen für den Saisonstart und die Beschneiung laufen”, verkünden heute nämlich die Verantwortlichen via Facebook. Das genaue Datum für den Beginn des Skibetriebs wird allerdings erst kurzfristig und je nach Schneelage und Wetterbedingungen bekannt gegeben. Die Hochgebirgsbahnen Ankogel, sind trotzdem jedes Wochenende geöffnet. Ende Oktober findet übrigens das Schnee-Fest statt.