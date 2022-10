Gratisrollenspieltag In eine andere Welt eintauchen: Heute findet der Rollenspiel-Tag in Klagenfurt statt Klagenfurt - Heute ab 12 Uhr findet der Gratisrollenspieltag in Klagenfurt statt. Es erwarten euch die Spielleiter von Gilead bei Hive Games in der Getreidegasse 3 und ab 18:00 Uhr starten dann die ersten Spielrunden auch im Kwadrat bei der Messe Klagenfurt. von Nina Fábián 5 Minuten Lesezeit (634 Wörter) © Hive Games

Nach einer pandemiebedingten Pause findet endlich wieder ein Gratisrollenspieltag in Klagenfurt statt, bei dem Interessierte und Rollenspiel-Neulinge herzlich eingeladen sind, in Form kurzer Pen & Paper-Abenteuer die Welt des Rollen- und Erzählspiels kennenzulernen. Als Veranstalter agiert dabei wie bisher der Verein Gilead in Kooperation mit dem Spielefachgeschäft Hive Games. Außerdem wurde in diesem Jahr im Rahmen der Langen Nacht der Museen erstmals das Jugendkulturzentrum Kwadrat mit ins Boot geholt.

© Hive Games

Heute

Ab 12:00 Uhr erwarten euch die Spielleiter von Gilead bei Hive Games in der Getreidegasse 3 und ab 18:00 Uhr starten dann die ersten Spielrunden auch im Kwadrat bei der Messe Klagenfurt. Es ist keine Anmeldung erforderlich – einfach orbeikommen und mitspielen.

Spielend Möglichkeiten zur Vernetzung schaffen

Die Grundidee des Gratisrollenspieltages (GRT) ist, kurze Demo-Spielrunden an leicht zugänglichen Orten wie Buchhandlungen oder Spieleshops zu veranstalten, um so die Einstiegshürden für Interessierte zu verringern und ein breiteres Publikum zu erreichen. Initiatoren dieser Veranstaltung sind Stefan Urabl und Thomas Urabl (trotz gleichen Nachnamens übrigens nicht verwandt). Stefan Urabl ist Sektionsleiter für Pen & Paper Rollenspiele bei Gilead und veranstaltet mit seinem Verein bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreiche Rollenspiel-Events in Klagenfurt.

Jeder ist eingeladen

Veranstaltungsort ist das Spielefachgeschäft Hive Games im Klagenfurter Kardinalviertel mit Inhaber Thomas Urabl, das u.a. auch Material zu den unterschiedlichsten Pen & Paper-Rollenspielen im Sortiment hat. „Auch Rollenspieler mit Erfahrung sind übrigens herzlich eingeladen, vorbei zu schauen – wir haben neben den klassischen Spielsystemen wie Dungeons & Dragons auch einige Neuheiten im Angebot, da ist bestimmt für jeden etwas Neues dabei“, so Stefan Urabl. Der Rollenspieltag 2022 wird in diesem Jahr mit der Langen Nacht der Museen verknüpft: Während im Hive hauptsächlich tagsüber mehrere Rollenspiel-Runden parallel laufen werden, werden ab 18:00 Uhr bis in die Nacht hinein im Kwadrat ebenfalls Spielleiter mit ihren Kurzabenteuern die Besucher begeistern.

Mischung aus Brettspiel und Improvisationstheater

„Pen & Paper“ ist eine kooperative Form des Rollenspiels, bei welchem eine Spielergruppe gemeinsam durch Erzählen Abenteuer erlebt. Pen & Paper Rollenspiele haben ihre Wurzeln in den USA der 1970er Jahre, haben allerdings in letzter Zeit durch Serien wie The Big Bang Theory oder Stranger Things enorm an Popularität gewonnen. Rollenspiel ist vor allem kooperatives Storytelling: Geschichten erzählen, bei denen nicht nur passiv zugehört, sondern aktiv ins Geschehen eingegriffen wird. Der Spielleiter beschreibt dabei die Ausgangssituation, in der sich die Spielerinnen und Spieler befinden. Diese erklären dann, wie ihr Charakter handeln würde und daraus resultieren schließlich immer wieder neue Situationen. Als Hilfsmittel können neben den namensgebenden Stift und Papier auch Würfel, Zinn- oder Plastikfiguren dienen. Gespielt wird zwar nach einem festen Regelwerk, dennoch gibt es aber immer die Möglichkeit zu improvisieren – immerhin spielt man nicht gegen-, sondern miteinander und am Ende steht immer der Spielspaß im Mittelpunkt.

Spielefachgeschäft Hive Games

Das Klagenfurter Spielefachgeschäft Hive Games ist ein lizensierter Vertreiber der Kartenspiele Magic: The Gathering (Wizards of the Coast), Yu-Gi-Oh! (Konami) sowie Pokémon (Nintendo) und Warhammer (Games Workshop), führt außerdem eine breite Auswahl an Brett- und Kartenspielen sowie Zubehör zu unterschiedlichen Pen & Paper Rollenspielen. Der Shop verfügt auf 150 m² Ladenfläche über einen großzügigen Spielbereich, der in den vergangenen Jahren zum zentralen Treffpunkt für Spieler aller Altersklassen geworden ist.

Verein Gilead

Gilead ist ein gemeinnütziger Verein in Klagenfurt, der sich der kreativen, schauspielerischen und kulturellen Förderung seiner inzwischen rund 60 Mitglieder verschrieben hat. Der Verein hat seinen Sitz im Jugendforum Mozarthof und veranstaltet regelmäßig Events wie z.B. Kreativwettbewerbe, Improvisations-Theaterrunden, Kostümworkshops u.v.m. Gilead ist in die vier Sektionen Live Action Role Playing, Manga & Anime, Pen & Paper und Tabletop unterteilt, zu denen alle Vereinsmitglieder freien Zugang haben. Gilead veranstaltete im Jahr 2014 den ersten Gratisrollenspieltag in Klagenfurt.