ORF Lange Nacht der Museen Am Frauenberg: Heute gibt es 6500 Jahre alte Geschichte zu bestaunen Leibnitz - Römische Tempelarchitektur, Statuen, Münzen und viele weitere Objekte laden dazu ein, verschiedene Fenster in 6.500 Jahre Geschichte des Frauenberges zu öffnen. Gleichzeitig kann man im Besucherzentrum Grottenhof um 20.30 Uhr bei einer Imkerführung teilnehmen.

Beim ORF Lange Nacht der Museen gibt es heute Abend im Tempelmuseum Frauenberg ein vielseitiges Programm:

Erlebnisprogramm für Familien von 18 bis 20 Uhr: Gezeigt werden das Feuermachen mit einem römischen Feuerzeug und wie Brot im Lehmbackofen gebacken wird. Den Höhepunkt bildet das Backen eines römischen Opferbrotes, Libum genannt. Dieser Programmpunkt findet nur bei trockener Witterung statt!

Spezialführung “Antike Münzen” von 20 bis 21 Uhr: Tauchen Sie ein in die Welt der keltischen und römischen Münzen vom Frauenberg. Das Highlight der Ausstellung sind die ältesten Fundmünzen der Steiermark.

Führung “Klassik” von 21 bis 22 Uhr: Begeben Sie sich auf eine Reise durch 6.500 Jahre Geschichte am Frauenberg. Unter den archäologischen Fundstellen nimmt der Frauenberg als Zentralort, Siedlungsplatz und Heiligtum unterschiedlicher Epochen eine besondere Rolle ein.

Spezialführung “Götterspeisen” von 22 bis 23 Uhr: Die Sonderausstellung gibt Einblicke in die Essgewohnheiten und Tischsitten der Römer/innen, wobei die zentrale Rolle von Lebensmitteln als Opfergaben im Mittelpunkt steht.

Zeitreise Naturpark Südsteiermark

Auch eine zweite Ausstellung im Besucherzentrum Grottenhof in Leibnitz gibt es zu bestaunen: Die Dauerausstellung „Zeitreise Naturpark Südsteiermark“ beschäftigt sich mit der Entstehung der südsteirischen Kulturlandschaft, der Vielfalt an Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten und stellt die Aktivitäten und Ziele des Naturparks und des Naturschutzes in der Region vor. Die Ausstellung führt Sie durch die Urlandschaft samt Urmeer, Entstehung der Kulturlandschaft, Lebensraum Weingarten, Magerwiese und Streuobstwiese, Nutzwald und Mischwald, bis zum Naturschutz als Strategie für die Zukunft im Naturpark Südsteiermark.

Imkerführung im Besucherzentrum Grottenhof

Die Sonderausstellung „Honig, das goldene Wunder der Natur“ zeigt, dass Honig in vielen Aspekten ein wahres Wunder der Natur und wird bereits seit der Antike hoch geschätzt. Die Sonderausstellung gibt spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Bienen und der wertvollen Bienenprodukte. Neben dem Rind und dem Schwein gilt die Honigbiene mit Recht als drittwichtigstes Nutztier, denn während des Nektarsammelns bestäubt sie über 80% aller Nutz- und Wildpflanzen. Ein Besuch des informativen Bienenlehrpfades direkt am Gelände des Grottenhofs ergänzt die Sonderausstellung samt Beobachtungsmöglichkeiten eines Bienenvolkes in der Natur. Ein Imker führt euch mit seinem umfangreichen Wissen durch die Sonderausstellung „Honig“. Die Führung beginnt um 20.30 Uhr.