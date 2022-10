Gratulation: KLC in jeder Wertung der beste Verein Österreichs Klagenfurt - Gratulation an den KLC. Mit einer Top-Punktezahl setzt sich der Leichtathletikverein an die Spitze Österreichs. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © Martina Albel



Nach den österreichischen Leichtathletik-Stadionmeisterschaften in Klagenfurt übernimmt der KLC mit 1196 Punkten und 418 Punkten Vorsprung auf die SU Leibnitz die Führung im ÖLV-Masters-Cup 2022 und setzt somit einen Meilenstein zur Titelverteidigung.

Zweitbester ist der LAC

In der Zwischenbilanz ist der KLC sowohl in der Männerwertung als auch in der Frauenwertung der beste Verein Österreichs. Drei Österreichische Meisterschaften – Halbmarathon, Crosslauf und 35-km-Bahngehen – stehen noch aus. Zweitbester Kärntner Verein ist der LAC Klagenfurt auf Rang 15 mit 312 Punkten.