Selten aber doch Morgen zeigt sich in ganz Kärnten die Sonne Kärnten - Nachdem sich die Hochnebelfelder aufgelöst haben, wird es in ganz Kärnten sonnig. Es kann bis zu 20 Grad warm werden.

“Nebel und Hochnebel über den Niederungen lösen sich am Sonntagvormittag meist auf, dann scheint in Kärnten zumindest zwischendurch die Sonne”, meinen die Wetterexperten von ZAMG. Im Laufe des Tages ziehen aber auch wieder einige Wolkenfelder durch. In den Hohen Tauern und den Nockbergen kann es ein paar Regentropfen geben. Richtung Süden zeigt sich das Wetter auch am Nachmittag etwas freundlicher. Das Lesachtal und das obere Gailtal bekommen am meisten Sonne ab. Im Norden bleibt es etwas windig. Höchstwerte 15 bis 20 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.