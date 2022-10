Sonne- und Wolkenmix Im Norden regnet es, im Süden bleibt es trocken Steiermark - In der nördlichen Obersteiermark regnet es kräftig. Richtung Süden bleibt es trocken, hier kann auch die Sonne rausschauen. von Redaktion Graz 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) © Katharina Widmann

In der nördlichen Obersteiermark stauen sich viele Wolken, hier regnet es auch immer wieder. Ab Mittag können diese auch zum Teil kräftig ausfallen. In manchen Tälern weht lebhafter Nordwestwind. Nur selten regnet es hingegen in der Mur-Mürz-Furche und auch Richtung Süden und Südosten bleibt es weitgehend trocken. Hier kann es auch größere Sonnenfenster geben. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 14 Grad im Ausseerland und 19 Grad in Bad Radkersburg.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.