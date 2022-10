Gratulation vom Landeshauptmann Seit 75 Jahren für alle da: Volkshilfe feiert Jubiläum Kärnten - Heuer feiert die Volkshilfe ihr 75-Jahr-Jubiläum. Die Volkshilfe Österreich wurde am 21. März 1947 als parteiunabhängige, gemeinnützige Wohlfahrtsvereinigung in Wien gegründet. Schon im Herbst 1947 folgte die Landesorganisation Kärnten. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (381 Wörter) © StadtKommunikation/Krainz

Landeshauptmann Peter Kaiser gratulierte und dankte für das engagierte Wirken heute, Samstag, im Rahmen der Landeskonferenz am Volkshilfestandort in Klagenfurt. Dort war auch Gesellschaftslandesrätin Sara Schaar anwesend, die Vizepräsidentin der Volkshilfe Kärnten ist. Nach der Landesversammlung stand noch eine Jubiläumsfeier mit Tag der offenen Tür am Programm. Bei ihrer Gründung unterstützte die Volkshilfe die nach dem Krieg notleidende Bevölkerung. Heute ist sie in der Senioren- und Kinderbetreuung aktiv, betreibt Flüchtlingseinrichtungen und macht arbeitsmarktpolitische Projekte.

Strom- vom Gaspreis entkoppeln

Kaiser betonte, dass eine Organisation wie die Volkshilfe in unserer herausfordernden Zeit notwendiger denn je sei. Sie sei auch wichtige Partnerin bei Leistungen der öffentlichen Hand. Der Landeshauptmann ging auf den Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Auswirkungen ein. „Inflation und Teuerung werden wohl weiter anhalten und ich fürchte, dass die Bundesregierung noch nicht die richtigen Schlüsse zieht“, sagte er und forderte klare Maßnahmen auf EU- und Bundesebene. So müsse der Strom- vom Gaspreis entkoppelt werden.

„Und der Bund muss alles tun, um den Markt zu regulieren. Das betrifft insbesondere die Energiepreise, Lebensmittel und das Grundrecht Wohnen“, betonte Kaiser. Über die Volkshilfe sagte der Landeshauptmann noch, dass sie immer nahe an den Menschen, deren Sorgen und Bedürfnisse sei: „Die Menschen brauchen Orientierung, geben wir sie ihnen. Das Land Kärnten wird jedenfalls alles tun, um zielgerichtet zu helfen.“

Viele Menschen in Kärnten brauchen Unterstützung

„Die Volkshilfe steht seit jeher Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen zur Seite. Sie ist unverzichtbare Partnerin des Landes Kärnten, wenn es etwa um Kinderbetreuung, die Unterstützung von Seniorinnen und Senioren oder ganzen Familien, von Pflegebedürftigen, um Obdachlosenhilfe oder um Betreuung von Flüchtlingen sowie Migrantinnen und Migranten geht. Diese Liste ließe sich ewig weiterführen. Angesichts der momentanen Herausforderungen, wenn sich soziale Ungleichheit weiter zu verschärfen droht, ist unsere Partnerschaft mit der Volkshilfe als soziale Dienstleisterin wichtiger denn je“, dankte Schaar und gratulierte zum Jubiläum.

Volkshilfe Kärnten-Präsident Ewald Wiedenbauer strich bei der Landesversammlung ebenfalls die gute Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten hervor. Er freute sich darüber, das 75-Jahr-Jubiläum mit vielen Freunden feiern zu können. Begrüßt wurden die Anwesenden auch von Volkshilfe-Landesgeschäftsführer Jürgen Pfeiler.