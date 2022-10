99,66 Prozent sind intakt

Nach Test: Nur drei Sirenen funktionieren nicht

Kärnten - Wie jedes Jahr am ersten Samstag im Oktober fand die diesjährige Sirenenüberprüfung heuer am 1. Oktober 2022 in ganz Österreich statt. Mit dem Probesignal um 12 Uhr wurde die Übung begonnen. In fünfzehn Minutenabständen folgten die Zivilschutzsignale „Zivilschutz Warnung“, „Zivilschutz Alarm“. Mit dem Signal „Zivilschutz Entwarnung“ um 12 Uhr 45 konnte die Sirenenüberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden.