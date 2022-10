Herausforderung: Rotjacken gastieren am Sonntag beim am­tierenden Meister Klagenfurt & Salzburg - Nach drei Auswärtssiegen in Serie steht der Kampfmannschaft des EC-KAC am Sonntag, dem 2. Oktober 2022, ihre wohl schwierigste Herausforderung in der bisherigen Saison in der win2day ICE Hockey League bevor: Die Rotjacken gastieren beim amtierenden Meister und aktuellen Tabellenführer in Salzburg. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) © EC-KAC/Kuess



Der EC-KAC reist mit drei Auswärtssiegen hintereinander im Gepäck zum Tabellenführer: Nach Erfolgen in Wien (4:0) und Ljubljana (4:2) am vergangenen Wochenende setzten sich die Rotjacken am Freitagabend bei den Graz99ers mit 3:2 nach Penaltyschießen durch.

Postma: “Größter Test in der bisherigen Saison”

Doch KAC-Verteidiger Paul Postma weiß: Das Auswärtsspiel in Salzburg wird kein Zuckerschlecken. “Dieses Spiel wird sicher unser größter Test in der bisherigen Saison. Wenn im Sommer der Spielplan veröffentlicht wird, kreist man im Kalender die Termine der Partien gegen Salzburg ein, weil man weiß, dass das große und harte Duelle werden”, erklärt Postma. Der EC Salzburg – im Vorjahr mit zwölf Siegen aus ebenso vielen Playoff-Partien hochgradig souverän zum Meister avanciert – konnte seine gute Form über den Sommer konservieren: In bislang neun Bewerbsspielen in der laufenden Saison in CHL und ICE wurden die Roten Bullen noch kein einziges Mal in regulärer Spielzeit bezwungen. Acht dieser Begegnungen beendeten sie siegreich.

“Vor uns liegt eine große Herausforderung”

Der EC-KAC konnte am Freitag beim Auswärtsspiel in Graz erstmals seit 3. Oktober 2021 wieder personell aus dem Vollen schöpfen, auch im Hinblick auf die Begegnung mit dem EC Salzburg stehen alle Kaderspieler zur Verfügung. “Bei uns sind endlich alle Spieler gesund, wir können also vier gute Linien aufbieten, jetzt heißt es, ins Rollen zu kommen. Vor uns liegt am Sonntag eine große Herausforderung, aber ich denke, wir sind bereit, diese anzunehmen”, so Postma abschließend.