1. Camp MondSeeLand in Oberösterreich (Gesamtrang: 19)

2. Camping Grubhof in Salzburg (Gesamtrang: 20)

3. Sportcamp Woferlgut in Salzburg (Gesamtrang: 23)

4. Alpencamping Nenzing in Vorarlberg (Gesamtrang: 34)

5. Ferienparadies Natterer See in Tirol (Gesamtrang: 38)

6. Paradiescamping Wolfgangsee Birkenstrand in Salzburg (Gesamtrang: 42)

7. Alpen-Caravanpark Achensee in Tirol (Gesamtrang: 45)

8. Tirol-Camp-Fieberbrunn in Tirol (Gesamtrang: 50)

9. Comfortcamp Grän Tannheimertal in Tirol (Gesamtrang: 54)

10. HOCHoben Alpin Camping Mallnitz in Kärnten (Gesamtrang: 73)

Quelle: www.camping.info/magazin/de