Heute im Kinomuseum "Kinder machen Kino": Cooles Projekt zur Langen Nacht der Museen Klagenfurt - Das Kinomuseum präsentiert am heutigen 1. Oktober 2022, zwischen 18 und 1 Uhr früh, das Projekt „Kinder machen Kino". Zwei Profis aus der Kärntner Filmwirtschaft unterstützen die Kids hinter der Kamera von der ersten Idee bis zum roten Teppich im Kino. Marie-Therese Vollmer und Bertram Knappitsch sind heute zu Gast im Kinomuseum. © Kinomuseum Klagenfurt

Zwischen 18 Uhr abends und 1 Uhr früh sind heute mit Bertram Knappitsch und Marie-Therese Vollmer zwei echte Profis aus der Kärntner Filmwirtschaft zu Gast im Klagenfurter Kinomuseum am Lendkanal. Im Zuge der Langen Nacht der Museen am heutigen 1. Oktober verwandeln sie die Kindergarten-Spielecke in ein fantastisches Filmstudio und lassen die Regisseure von morgen vor und hinter die Kamera. Knappitsch und Vollmer unterstützen die Kinder von der ersten Idee bis zum roten Teppich im Kino. Mehr dazu unter: http://www.kinogeschichte.at/