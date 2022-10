Tourismus zog Bilanz Schuschnig zur Sommer­saison: "So viele Gäste, wie seit 15 Jahren nicht" Kärnten - Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) gratuliert dem Kärntner Tourismus zum erfreulichen Ergebnis der diesjährigen Sommersaison: "Das ist ein Verdienst der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter und zeigt, wie attraktiv und konkurrenzfähig Kärnten als Urlaubsland ist." von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (364 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Tourismus zieht Bilanz: "Juli und August brachten Gäste­rekord"

Wie berichtet, geht die Sommersaison im Kärntner Tourismus mit einem erfreulichen Ergebnis ins Finale. Von Mai bis August wurden 8.170.450 Übernachtungen und 1.880.301 Ankünften in Kärnten verzeichnet. Das entspricht einem Zuwachs von plus 10,4 Prozent bei den Nächtigungen und plus 19,8 Prozent bei den Ankünften gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere in der Hauptsaison im Juli und August wurde bei den Ankünften nochmals ein Anstieg von 2,7 Prozent zum bereits sehr erfolgreichen Vorjahr erreicht. „Damit kamen in der Hauptsaison so viele Gäste nach Kärnten wie in den der vergangenen fünfzehn Jahre nicht. Das ist ein Verdienst der Unternehmer und ihrer Mitarbeiter und zeigt, wie attraktiv und konkurrenzfähig Kärnten als Urlaubsland ist“, betont Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Schuschnig: “Gratuliere den Betrieben”

„Kärntens Tourismus hat im Sommer wieder ein ausgezeichnetes Ergebnis geschafft. Wir haben in vielen Bereichen das Vorkrisenniveau wieder erreicht und entwickeln uns besser, als viele andere Urlaubsregionen in Österreich. Ich gratuliere den Betrieben und ihren Mitarbeitern zu diesem Rekordergebnis, das sie trotz der herausfordernden Gesamtsituation geschafft haben“, so Schuschnig. Besonders erfreulich sei auch die Monatsbilanz für August: in den Kärntner Tourismusbetrieben wurden 3.073.987 Übernachtungen und 624.026 Ankünfte verzeichnet. Sowohl bei den Ankünften (-2,2%) als auch bei den Nächtigungen (-4,9%) konnte das sehr starke Vorjahresniveau in vielen Regionen gehalten werden. Und das, obwohl heuer erstmals seit der Corona-Pandemie wieder alle Reisebeschränkungen aufgehoben waren und es viele für den Urlaub wieder in die Ferne zog. „Viele Gäste, die Kärnten in den vergangenen beiden Jahren für sich neu entdeckt haben, konnten auch heuer wieder von der Destination überzeugt werden und sind somit zu Stammgästen geworden“, so der Landesrat.

Schuschnig fordert “Energie-Schutznetz”

Schuschnig betont jedoch, dass die Branche nun erneut vor einer großen Herausforderung stehe. „Die explodierenden Strompreise und die Teuerung belasten gerade den Tourismus massiv. Zusätzlich bremst der Arbeitskräftemangel die Branche. Die Betriebe gehen jetzt in Vorleistung, indem sie offen halten. Sie brauchen aber die nötige Planungssicherheit. Nach zwei Corona-Winter darf keine Energiekrise-Wintersaison folgen“, mahnt Schuschnig und fordert vom Bund ein „Energie-Schutznetz“ für die Betriebe. „Sie müssen kalkulieren können, damit sich auch investieren können“.