Hättet ihr das gedacht? Internationaler Tag des Kaffees: So viele Tassen trinken Österreicher pro Tag Kärnten - Am heutigen 1. Oktober 2022 ist es wieder so weit – österreichweit wird bereits zum 21. Mal der „Tag des Kaffees“ gefeiert. Marcel Löffler, Präsident des Österreichischen Kaffeeverbandes, verriet nun, wie viele Tassen des Heißgetränks ein durchschnittlicher Österreicher pro Tag konsumiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) © Pexels / Jason Villanueva

Die Österreicher genießen rund drei Tassen Kaffee pro Tag und konsumieren damit rund 1.000 Tassen pro Jahr. Das weiß auch Marcel Löffler, Präsident des Österreichischen Kaffeeverbandes: “Weltweit zählt Kaffee bereits zu den beliebtesten Getränken.” Darum steht der heutige 1. Oktober 2022 ganz im Zeichen des Kaffeegenusses.

Das Lieblingsgetränk der Österreicher

Ob in den eigenen vier Wänden, unterwegs, im Kaffeehaus, bei einer der Aktionen der österreichischen Röstereien oder im Handel – es gibt viele Möglichkeiten, das Lieblingsgetränk der Österreicher heute hochleben zu lassen. Wie in den vergangenen Jahren spannte sich auch heuer wieder ein bunter Veranstaltungs- und Aktionsbogen von Osten bis Westen. Ob Informationsveranstaltung, Gewinnspiel oder Schnitzeljagd – der „21. Tag des Kaffees“ bot Kaffeeliebhabern zahlreiche Möglichkeiten, sich mit ihrem Lieblingsgetränk zu beschäftigen.

Wie trinkt ihr euren Kaffee?

Dabei gibt es viele Arten, seinen Kaffee zu genießen. So unterscheidet man zwischen zahlreichen Varianten, wie dem Filterkaffee, dem Espresso, dem Cappuccino, dem Latte Macchiato oder dem Caffè Latte. Verratet uns doch in den Kommentaren, wie ihr euren Kaffee am liebsten habt. Wir sind gespannt.