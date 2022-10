Nanu? Was ist denn das? Penis auf GoogleMaps: Grazer entdeckte kurioses Kunstwerk auf Gebäudedach Graz - Kürzlich entdeckte ein Grazer ein kurioses Kunstwerk auf Google Maps: Irgendein Witzbold hat doch tatsächlich das Bild eines großen, männlichen Gemächts auf dem Dach eines Gebäudes am Lendkai hinterlassen. Dieses ist nun online für alle Welt zu sehen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Screenshot GoogleMaps

Wer sich auf Google Maps ein bisschen durchs eigene Viertel klickt, stoßt mit ein bisschen Glück auf so manche kuriose Entdeckung. So erging es kürzlich auch einem Grazer, der wohl einfach nur auf der Suche nach einem Supermarkt in der Nähe gewesen war. Womit er nicht rechnete: Am Gebäudedach dieses Supermarktes hatte ein Witzbold zuvor ein Kunstwerk hinterlassen, welches auf dem Online-Kartendienst nun für die Nachwelt verewigt wurde: Zu sehen ist dort nämlich ein großes männliches Gemächt. Wer möchte, kann sich natürlich selbst von dem “großen” Werk des Künstlers überzeugen. Den Link dazu findet ihr hier: goo.gl/maps