Rettungshubschrauber im Einsatz Unfall mit dem Mountain­bike: Nieder­länder (60) schwer verletzt Mörtschach - Schwere Verletzungen zog sich am Samstag ein 60-jähriger Niederländer bei einem Sturz mit dem Mountainbike in der Gemeinde Mörtschach zu. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) © Robert Telsnig

Ein 60-jähriger Niederländer unternahm am Samstag, dem 1. Oktober 2022, gemeinsam mit Freunden eine Mountainbiketour in die Asten in der Gemeinde Mörtschach. Während der Rückfahrt kam er auf einem fast ebenen Wandersteig mit seinem Bike zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C7 in das KH Lienz geflogen.