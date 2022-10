Zum dritten Mal

Wieder bebte die Erde in Unterkärnten

Ferlach - Zum dritten Mal innerhalb weniger Tage bebte am Samstagvormittag, dem 1. Oktober 2022, die Erde in Unterkärnten. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war es in Ferlach und St. Margareten im Rosental spürbar.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (52 Wörter)