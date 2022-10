Gewerbediesel gefordert Kärntner Güter­beförderer: "CO₂-Steuer heizt die Teuerungs­spirale weiter an" Kärnten - Die nun geltende CO₂-Bepreisung heize die Teuerungsspirale weiter an, warnt WK-Obmann Bruno Urschitz. Er fordert: „Die Branche braucht dringend Gewerbediesel, um konkurrenzfähig zu bleiben!“ von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) © Pexels / Gustavo Fring

Bruno Urschitz, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe, formuliert angesichts der konstant exorbitant hohen Treibstoffkosten die Befürchtungen der Branche: „Durch die CO₂-Bepreisung wird die Teuerungsspirale angeheizt und die Konkurrenzfähigkeit zu unseren unmittelbaren Nachbarländern verschlechtert sich deutlich. Das bedeutet wiederum, dass die Kabotagekontrollen umso mehr verstärkt werden müssen. Wir benötigen jetzt simple und vor allem rasche Lösungen!“

WK-Obmann fordert Einführung von Gewerbediesel

Eine dieser Lösungen sei die Einführung eines Gewerbediesels, so Urschitz. Dabei bekommen Transportunternehmen zum einen die zusätzliche Belastung durch die CO₂-Bepreisung und zum anderen die Mineralölsteuer (MöSt) nach italienischem Vorbild refundiert. Der Fachgruppenobmann betont, dass der von der Politik beabsichtigte Lenkungseffekt im Transportbereich aktuell ohnedies nicht erzielt werden könne, weil es sinnvoll einsetzbare Alternativen zu Diesel schlicht noch nicht gebe.

“Derzeit kein Spielraum für Investitionen”

Auch die Infrastruktur für einen Umstieg auf Elektro- bzw. Wasserstoff-Fahrzeuge sei noch keineswegs ausreichend vorhanden. „Es fehlt zusätzlich an den finanziellen Mitteln für die Anschaffung solcher Fahrzeuge. Durch die massiven Teuerungen haben die Unternehmen derzeit keinen Spielraum für Investitionen“, bestätigt Urschitz. Die Teuerungsrate habe in Österreich im heurigen August 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat betragen. Damit habe die Inflationsrate Höhen erklommen, wie seit fast 40 Jahren nicht. Die mit 1. Oktober in Kraft getretene CO₂-Bepreisung befeuere die Inflation zusätzlich. Und Fachgruppenobmann Urschitz warnt: „Kontinuierlich steigende Transportkosten gehen nicht nur zulasten der Transportunternehmerinnen und -unternehmer und bedrohen oftmals deren Existenz, sondern forcieren weiter die Inflation, die letztlich jede Österreicherin und jeden Österreicher betrifft.“