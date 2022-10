Wir sind Kärnten Villachs Vintage-Hobby-Model: "Würde nie im Schlabber­look zum Einkaufen gehen" Villach - Beruflich ist sie in der Halbleiterbranche tätig, seit acht Jahren lebt sie ihr Hobby. Wie alt ihr Kleid ist, warum sie sich täglich eine Stunde Zeit nimmt und warum sie sich in keine Rolle zwängt, erzählt die Villacher Vintage-Stilikone Ute Wedam, 42. von Ralph Wolf Gatternig 5 Minuten Lesezeit (652 Wörter) Reportage Villachs Vintage-Hobby-Model Ute Wedam alias "Mary Rose" © Ralph Wolf Gatternig



Mit Reinraumtechnik und Halbleitern kennt sie sich bestens aus. Bei Halbleitern verschwimmen die Grenzen der Physik, bei ihr verschwimmen die Grenzen von Zeit & Raum, Stile & Mode.

Raum und Zeit verschwimmt

Den Ort des Interviews hat sie selbst ausgesucht, das Vintage-Geschäft MelAmi in Villachs Widmanngasse ist die perfekte Kulisse. Es ist, als treten sie und der Raum in eine Art Wechselwirkung: eine wie für sie gemachte Bühne, der sie buchstäblich Leben verleiht. Ob die 40er- und 50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts, ob USA, Frankreich oder London, plötzlich ist es nicht mehr eindeutig Kärnten im Jahr 2022.

„Einige meiner Kleider sind über 70 Jahre alt“

„Das Kleid, das ich trage, ist original aus den 50er-Jahren“, sagt Ute Wedam, „damit komme ich gerade aus der Arbeit.“ Sie kauft die Teile meist im Internet oder in Villachs einzigem Spezialgeschäft dafür. Ihre bevorzugten Stile sind Rockabilly, einer Spielart des Rock’n’Roll aus den USA der 50er-Jahre (d.v.Jhdts) stammend, sowie allgemein Vintage als auch Retro. Kurz: ‚Vintage‘ ist original und alt, ‚Retro‘ ist nachempfunden. Sie selber bezeichnet es als eine Szene, einer Form von Subkultur. Manche sind puristisch, die tragen nur originale Sachen. Auch eigene Festivals gibt es, dazu die Old Car Scene, spezielle Bands zu Swing, Boogie, Rock’n’Roll. Tanzen zählt ebenfalls zu ihrer Leidenschaft.

Sie selber beschränkt sich nicht auf bestimmte Stile oder ein bestimmtes Jahrzehnt. „Ich lasse mich nicht in eine Kategorie einsortieren“, ist Wedam pragmatisch, „ich kombiniere schon mal die 40er mit den 60-ern.“ Sie hat ihren eigenen Stil, worauf sie aber auf jeden Fall Wert legt, sind Handarbeit und Qualität. Sie lässt sich schon mal ein Kleid nach ihren Vorstellungen schneidern. Epochen verschwimmen in einem einzigen Kleidungsstück zum Jetzt.

“Mary Rose”: 80 Paar Schuhe

Sie nennt sich dabei ‚Mary Rose‘, das ist für sie aber keine Rolle. „Ich bin immer ich“, sagt sie, es geht ihr um den Spaß, sie trägt, was ihr gefällt. „Andere geben ihr Geld fürs Golfen oder für Pferde aus“, lacht Wedam, „das ist eben mein Hobby.“ Ein Vorteil sei, dass man diese Kleidung nicht wie aktuelle Mode nach Trends aussortieren muss, diese Stile hingegen bleiben. Stil bleibt überhaupt. So gesehen ist Vintage also zeitlos. Sie besitzt zirka 80 Paar Schuhe, viele Kleidungsstücke, darunter acht original erhaltene Kleider. Etwa eine Stunde nimmt sie sich täglich dafür Zeit, Kleider aussuchen, Haare, Make-up. „Das ist meine Zeit“, erklärt Wedam, „so starte ich mit einem tollen Gefühl in den Tag, so fühle ich mich wohl.“

Ute Wedam alias "Mary Rose" nimmt sich täglich eine Stunde Zeit für ihren einzigartigen Look. © Ralph Wolf Gatternig

Feedback älterer Damen und Herren sowie von Frauen

„Es kommt vor, dass ältere Herrschaften entzückt sind und sagen, so wie ich gerade angezogen bin, war es in ihrer Jugend modern“, schmunzelt Wedam, „dann weiß ich, ich bin richtig angezogen.“ Sie weiß feedback durchaus zu schätzen, seltene negative Reaktionen interessieren sie, wie sie sagt, überhaupt nicht. „Bei der Las Vegas Convention, dem größten Rockabilly-Treffen war mein Freund schon etwas genervt vom vielen Zuspruch anderer Frauen“, lacht sie.

Männer- und Frauenbilder sowie andere Klischees

„Ich liebe die Optik, habe aber nicht die Einstellung dieser Zeit“, relativiert sie. Genauso wenig wie sie dieser Zeit nachhängt, damals leben wollen würde, genauso wenig würde sie ein Frauenbild von damals wieder zurückwünschen. Sie steht selber voll im Leben, beruflich steht sie jederzeit ihre Frau. Einigen Aspekten der Zeit kann sie aber durchaus etwas abgewinnen, früher hätte man mehr Wert auf stilvolle Kleidung gelegt, auch wurde teilweise respektvoller miteinander umgegangen. Und Frauen sollen durchaus weiblich sein dürfen, Männer sollen Männer sein dürfen. „Früher ging niemand im Schlabber-Look einkaufen“, vergleicht sie, „ich würde nie so außer Haus gehen.“

Im Licht der Straßenlaternen sieht nicht nur sie anders aus, auch der Ort wirkt anders in ihrer Gegenwart. Es ist, als würden Zeiten und Orte verschwimmen.